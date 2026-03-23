Tiro a volo al via la Coppa del Mondo ISSF | azzurri in gara a Tangeri Diretta su Sportface TV

Inizia la stagione internazionale del tiro a volo con la prima prova di Coppa del Mondo di Trap e Skeet in Marocco. Gare in diretta su Tiro a Volo Tv, canale della piattaforma OTT Sportface TV. Prende ufficialmente il via la stagione internazionale ISSF del tiro a volo con la Prima Prova di Coppa del Mondo di Trap e Skeet, in programma a Tangeri, in Marocco, dal 26 marzo al 2 aprile. La località affacciata sullo stretto di Gibilterra ospiterà la competizione presso il Club Tangérois de Tir, dove saranno in gara 271 atleti in rappresentanza di 43 nazioni. Le competizioni saranno trasmesse in diretta su Tiro a Volo Tv, il canale dedicato disponibile sulla piattaforma OTT Sportface TV, con collegamenti anche da Parma. 🔗 Leggi su Sportface.it

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