Su TikTok, il trucco di portare una borsa da casa sta diventando virale, perché molti utenti mostrano come usarla per uscire senza portare nulla con sé. Questa tendenza nasce dall’idea di semplificare le uscite quotidiane, eliminando l’ingombro delle borse tradizionali. In alcuni video, le persone mostrano di riempire la borsa con oggetti essenziali come il telefono e le chiavi, poi escono di casa con un gesto semplice. La novità ha catturato l’attenzione di molti giovani, che trovano questa soluzione pratica e divertente.

Se ti dicessero di girare per casa con una borsa a tracolla, probabilmente penseresti che sia un’idea assurda. Eppure questo trucco organizzativo è diventato una vera mania su TikTok e milioni di persone lo stanno già testando nella vita quotidiana. Si chiama “house purse” (letteralmente “borsa di casa”) e promette di rivoluzionare il modo in cui ci muoviamo tra le stanze. L’idea non è completamente nuova. Ricordi Sophia, il personaggio di Estelle Getty nella serie tv Cuori senza età? Portava sempre con sé la sua borsa di paglia, anche quando camminava semplicemente da una stanza all’altra della casa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il trucco della borsa da casa è diventato virale su TikTok, cos’è e perché sta avendo tanto successo

Le onde da spiaggia sono un look versatile che si può ottenere anche in inverno.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Borsa Milano parte in netto calo, pesa crollo risparmio gestito su timori AI, bene Tim; Mattel deludente anche a Natale: utili giù del 25%, tracollo in Borsa. La concorrenza di Hasbro; Borsa Usa in rialzo su segnali di resilienza economica, focus su trimestrali; Borsa Usa: futures in lieve ribasso, attesa per dati inflazione.

Il trucco segreto per pulire una borsa di pelle: se fai così brilla più che maiPulire una borsa di pelle può sembrare complicato, ma esiste un motodo davvero molto efficace per riuscirci. Le borse in pelle sono certamente fra gli accessori più amati in assoluto, anche perché ... blitzquotidiano.it

Prima e dopo! Da fan del trucco, avere questo angolo nella mia stanza è il massimo. Quando mi sono trasferita in questa casa volevo così tanto il primo trucco da tavolo (grazie a tiktok): l'avevo per un anno ma ora l'ho trovato incasinato e volevo passare facebook