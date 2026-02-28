Il 28 febbraio 2026 a Roma si discute delle difficoltà nel prevedere il tempo in Italia e del cambiamento delle stagioni. Secondo gli esperti, le previsioni si basano su modelli meteo che analizzano dati raccolti da strumenti specifici. La capacità di prevedere il clima a breve e lungo termine dipende dall’uso di queste tecnologie. La questione delle stagioni intermedie viene spesso sollevata tra gli addetti ai lavori.

Roma, 28 febbraio 2026 – Meteo: ma è vero che non ci sono più le mezze stagioni? E come si fanno le previsioni del tempo? “Gli strumenti a nostra disposizione sono i modelli meteo. Cercano di riprodurre su computer, attraverso algoritmi vari, l’evoluzione dell’atmosfera. Ma se parlo di evoluzione, ho bisogno di una fotografia, cioè strumenti di monitoraggio che mi dicono qual è la situazione a quella certa ora per temperatura, pressione, vento, tutti i parametri possibili e immaginabili. Da quel momento in poi faccio partire la mia elaborazione”. Prova a dare ordine alla domanda delle domande Bernardo Gozzini, amministratore unico del Consorzio Lamma (Laboratorio per il monitoraggio e la modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile) di Cnr e Regione Toscana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meteo, ma è vero che non ci sono più le mezze stagioni? Perché è difficile fare le previsioni in Italia

Leggi anche: Sul Lago di Como non ci sono più le stagioni

Leggi anche: Ordini ignorati e ricorsi: perché in Italia è difficile rimpatriare chi ha commesso reati. Ma le espulsioni sono in aumento

Tutto quello che riguarda Meteo.

Temi più discussi: Meteo: nebbie a parte, l'Anticiclone scalderà fino a 9°C oltre la norma in molte zone. Parla Lorenzo Tedici; Meteo, marzo inizia con sole e caldo record ovunque: inverno sparito?; Fine settimana fra sole e nubi con temperature molto miti; Meteo. Un inverno sulla carta favorevole, ma il gelo non è arrivato. Ecco perché.

Meteo, ma è vero che non ci sono più le mezze stagioni? Perché è difficile fare le previsioni in ItaliaRoma, 28 febbraio 2026 – Meteo: ma è vero che non ci sono più le mezze stagioni? E come si fanno le previsioni del tempo? Gli strumenti a nostra disposizione sono i modelli meteo. Cercano di ... quotidiano.net

Meteo Prossima Settimana: l'Alta Pressione prende il comando, ma c'è una data per il ritorno delle pioggeI primi effetti dell’arrivo dell’alta pressione si avvertiranno già a cavallo del prossimo weekend, in particolare a partire da Domenica 22 Febbraio, quando il bel tempo tenderà ad affermarsi ... ilmeteo.it

Meteo Toscana: marzo inizia con nubi basse e temporanee schiarite - facebook.com facebook

Veneto, le previsioni meteo per sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026. Come sarà il tempo nel fine settimana Ci dice tutto Giuseppe Mucci di Rai Meteo. x.com