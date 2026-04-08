Mamma e figlia avvelenate c’è la svolta | cosa si è scoperto sulla ricina Tirati in mezzo anche quelli

Le indagini sulla morte di una donna e della sua figlia di 15 anni, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, hanno portato a un'indagine approfondita sulla presenza di ricina, una sostanza altamente tossica. Durante le verifiche sono stati coinvolti anche altri soggetti, i cui ruoli sono ancora oggetto di accertamenti. La procura ha disposto ulteriori analisi per chiarire le cause del decesso e i possibili responsabili.

Le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, entrano in una fase determinante. Al centro dell’inchiesta ci sono i pasti consumati tra il 23 e il 24 dicembre, nelle ore immediatamente precedenti il peggioramento improvviso delle loro condizioni, fino al decesso nella mattina di Natale. La Procura di Larino ha inquadrato l’ipotesi di omicidio volontario e ha affidato alla Squadra Mobile di Campobasso il compito di ricostruire in modo puntuale cosa sia arrivato in tavola e chi abbia avuto accesso agli alimenti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, un elemento tecnico avrebbe orientato con decisione la lettura dei fatti: i consulenti incaricati avrebbero escluso un rilascio graduale della sostanza ipotizzata, la ricina. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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