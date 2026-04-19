Ti ammazzo se non mi dai i soldi | mesi di minacce e insulti alla moglie in negozio scatta divieto di avvicinamento

Un uomo è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento dopo aver minacciato la moglie ripetutamente nel negozio di famiglia. Per mesi, sono stati registrati insulti e minacce di morte, tra cui frasi come

“Se non mi dai i soldi ti strozzo. Ti ammazzo con le mie mani”. E ancora: “Non ho bisogno di armi, ti affogo”. Frasi ripetute, urlate, scandite come un rituale di paura. Minacce che accompagnavano ormai ogni incontro, ogni discussione, ogni rifiuto.È una storia che arriva da Letojanni e finisce.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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