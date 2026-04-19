Tettoia a fuoco i pompieri limitano i danni

I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti questa mattina in via privata Papa Giovanni XXIII a Cogorno a causa di un incendio che ha interessato una tettoia adiacente a un’abitazione. Le squadre di soccorso hanno lavorato per limitare i danni e spegnere le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento, che si è protratto per diverse ore. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti in via privata Papa Giovanni XXIII a Cogorno per l'incendio di una copertura adiacente una abitazione. L'allarme è scattato intorno alla metà del pomeriggio di sabato 18 aprile 2026, quando una colonna di fumo si è alzata da una copertura adiacente.🔗 Leggi su Genovatoday.it Strage di Capodanno in Svizzera: L’Incendio del Crans-Montana Notizie correlate Legge Montagna, Simiani (Pd): "Governo penalizza Arezzo, i Dem limitano i danni""Il governo è stato costretto a correggere parzialmente il tiro e a reinserire comuni ingiustamente esclusi come Anghiari, Arezzo, Capolona,... Tettoia a fuoco. Distrutto un depositoAncora giorni di fuoco nel Varesotto, con superlavoro dei vigili del fuoco tra Samarate e Casale Litta. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tettoia a fuoco, i pompieri limitano i danni; Tettoia a fuoco. Distrutto un deposito; Camion urta la tettoia del campeggio: intervento dei vigili del fuoco a Domaso; Tettoia in fiamme, vigili del fuoco a Samarate. Incendio tetto a Cogorno, i vigili del fuoco evitano il peggioI vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti questo pomeriggio in via Privata Papa Giovanni XXIII per un incendio che ha interessato la copertura di un’abitazione. Le fiamme hanno interessato il te ... primocanale.it Tettoia in fiamme a CogornoQuesto pomeriggio i vigli del fuoco di Chiavari sono intervenuti in via Privata Papa Giovanni XXIII a Cogorno, per l’incendio di una copertura adiacente una abitazione. Il pronto intervento ha ... radioaldebaran.it Incendio di una tettoia a Cogorno, spento dai Vigili del Fuoco di Chiavari x.com Buongiorno a tutti. Mi aiutate a sistemare l'esterno di questa casetta Vorrei fare una tettoia che segue la forma del tetto e abbraccia tutto da destra a sinistra, barbecue compreso. Grazie! facebook