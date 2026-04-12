Nella zona tra Samarate e Casale Litta si sono verificati nuovi incendi, con i vigili del fuoco impegnati nel controllare le fiamme. In particolare, una tettoia è andata a fuoco e un deposito è stato completamente distrutto. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, senza segnalare feriti. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incendio.

Ancora giorni di fuoco nel Varesotto, con superlavoro dei vigili del fuoco tra Samarate e Casale Litta. Ieri una tettoia è andata in fiamme appunto a Samarate, a poca distanza dall’aeroporto di Malpensa e a ridosso dello stabilimento di Leonardo. Apprensione nella tarda mattinata in via Cascina Costa, dove l’incendio è divampato in un deposito di materiale edile. Il rogo ha devastato una tettoia. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con un’autopompa e un’autobotte: gli operatori hanno spento rapidamente le fiamme e proceduto alla bonifica. L’altra sera invece m omenti di apprensione a Casale Litta, dove un incendio è divampato nel bosco attraversato da via Marcobi, la strada che collega il centro del paese alla zona industriale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tettoia a fuoco. Distrutto un deposito

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