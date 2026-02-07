Legge Montagna Simiani Pd | Governo penalizza Arezzo i Dem limitano i danni

Il deputato del Pd Simiani attacca il governo: la Legge Montagna colpirebbe Arezzo e i comuni dell’Appennino. Secondo l’esponente dem, la destra ha cercato di riscrivere le regole a favore delle Alpi, penalizzando la nostra zona. I Democratici si dicono pronti a limitare i danni e a difendere gli interessi dell’area.

"Il governo è stato costretto a correggere parzialmente il tiro e a reinserire comuni ingiustamente esclusi come Anghiari, Arezzo, Capolona, Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Cortona e Monterchi" "La destra ha provato a riscrivere la mappa dei comuni montani penalizzando gli Appennini e favorendo le Alpi, come il Partito Democratico denunciava da tempo. La proposta iniziale del Ministro Calderoli, fondata su criteri distorti e lontani dalla realtà dei territori, escludeva numerosi comuni che storicamente sono sempre stati riconosciuti come montani, mettendo a rischio risorse fondamentali per servizi, sviluppo e coesione sociale": è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani sugli effetti della recente Legge sulla Montagna.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il governo ha deciso di rivedere la legge sulla montagna dopo le proteste dei sindaci di Arezzo e dei comuni dell’Appennino.

La recente Legge sulla montagna ha suscitato critiche riguardo ai criteri di classificazione, con il rischio di premiare le zone più forti e escludere quelle fragili.

