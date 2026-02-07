Legge Montagna Simiani Pd | Governo penalizza Arezzo i Dem limitano i danni
Il deputato del Pd Simiani attacca il governo: la Legge Montagna colpirebbe Arezzo e i comuni dell’Appennino. Secondo l’esponente dem, la destra ha cercato di riscrivere le regole a favore delle Alpi, penalizzando la nostra zona. I Democratici si dicono pronti a limitare i danni e a difendere gli interessi dell’area.
"Il governo è stato costretto a correggere parzialmente il tiro e a reinserire comuni ingiustamente esclusi come Anghiari, Arezzo, Capolona, Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Cortona e Monterchi" "La destra ha provato a riscrivere la mappa dei comuni montani penalizzando gli Appennini e favorendo le Alpi, come il Partito Democratico denunciava da tempo. La proposta iniziale del Ministro Calderoli, fondata su criteri distorti e lontani dalla realtà dei territori, escludeva numerosi comuni che storicamente sono sempre stati riconosciuti come montani, mettendo a rischio risorse fondamentali per servizi, sviluppo e coesione sociale": è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani sugli effetti della recente Legge sulla Montagna.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Arezzo e Appennino salvi: il Pd costringe il governo a rivedere la legge sulla montagna e i finanziamenti a rischio.
Il governo ha deciso di rivedere la legge sulla montagna dopo le proteste dei sindaci di Arezzo e dei comuni dell’Appennino.
"La Legge sulla montagna ci penalizza"
La recente Legge sulla montagna ha suscitato critiche riguardo ai criteri di classificazione, con il rischio di premiare le zone più forti e escludere quelle fragili.
