Testimoni di nuovo sotto torchio In caserma dopo l’esame del gip | Troppe cose non collimano

Dopo 48 ore di approfondimenti e colloqui, i testimoni sono stati nuovamente ascoltati in caserma, dove hanno riferito che alcuni dettagli non coincidono. Le verifiche si sono concentrate su specifici aspetti della vicenda, portando gli investigatori a tornare a interrogare i testimoni con nuove domande. La fase di analisi dei fatti prosegue in modo intenso, senza ancora giungere a conclusioni definitive.

Quarantott’ore di riflessione. Di valutazione. Di analisi. Confronto serrato. Poi gli inquirenti tornano al contrattacco. I carabinieri, su disposizione dei magistrati che coordinano le indagini sul caso Spadino (il procuratore Enrico Cieri e il pm Andrea Marchini), riconvocheranno nelle prossime ore in caserma diversi testimoni che erano già stati sentiti nel corso delle indagini, poi sfociate con l’arresto di Luca ’Spadino’ Spada, 27 anni, di Meldola. Autista soccorritore della Croce Rossa del Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro, Spadino è finito in cella sabato 11 aprile con l’accusa di omicidio pluriaggravato per la morte di Deanna Mambelli, 85 anni, deceduta il 25 novembre 2025 in un’ambulanza Cri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Testimoni di nuovo sotto torchio. In caserma dopo l’esame del gip: "Troppe cose non collimano" Notizie correlate Elezioni comunali a San Cipriano d'Aversa, sindaco sotto torchio dopo l'indagine: "Rinunci alla candidatura"La politica locale di San Cipriano d’Aversa è sempre più frammentata e attraversata da tensioni, mentre si avvicinano le elezioni comunali. Manuela in procura. Convocazione lampo e sei ore sotto torchio prima del Riesamedi Francesco Zuppiroli C’è un sorriso di tensione sul volto di Manuela Bianchi mentre alle 21. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Testimoni di nuovo sotto torchio. In caserma dopo l’esame del gip: Troppe cose non collimano; Noi, testimoni della distruzione dell'ultimo ponte sul fiume Litani; 22 aprile: Presentazione del report Women State Trafficking; Serbia: impunità totale a 27 anni dall’omicidio del giornalista Slavko ?uruvija. Testimoni di nuovo sotto torchio. In caserma dopo l’esame del gip: Troppe cose non collimanoDiversi colleghi di Spadino verranno risentiti dai carabinieri: l’indagato al giudice ha fornito versioni non coincidenti con quelle emerse nelle indagini. Tra i richiamati, anche la socia dell’agenzi ... ilrestodelcarlino.it Garlasco, nuova testimonianza sull’auto sospetta sotto casa di Chiara e sui due occupantiNuovi testimoni e tracce riaprono il caso Garlasco dopo 19 anni Nuovi elementi emergono sul delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco (Pavia) il 13 a ... assodigitale.it Morte di Giacomo Bongiorni: cosa hanno visto due testimoni facebook