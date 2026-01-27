Elezioni comunali a San Cipriano d' Aversa sindaco sotto torchio dopo l' indagine | Rinunci alla candidatura

Le imminenti elezioni comunali a San Cipriano d’Aversa riflettono una situazione politica complessa e in evoluzione. La candidatura del sindaco è stata messa in discussione a causa di recenti indagini, evidenziando le tensioni presenti nel contesto locale. Questo scenario sottolinea l’importanza di una campagna elettorale trasparente e orientata alla comunità.

La politica locale di San Cipriano d'Aversa è sempre più frammentata e attraversata da tensioni, mentre si avvicinano le elezioni comunali. Il fronte alternativo alla compagine che sostiene Vincenzo Caterino, pronto a tentare la riconferma alla guida del Comune, è al lavoro per individuare un.

