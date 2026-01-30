Manuela in procura Convocazione lampo e sei ore sotto torchio prima del Riesame

Manuela Bianchi è arrivata in procura alle sette di sera, dopo aver passato circa sei ore sotto interrogatorio. La donna, visibilmente stanca, ha attraversato la strada davanti al palazzo di Giustizia con un sorriso nervoso. La sua testimonianza è durata tutto il pomeriggio, e ora si attende il suo ritorno in tribunale per il Riesame.

di Francesco Zuppiroli C’è un sorriso di tensione sul volto di Manuela Bianchi mentre alle 21.05 attraversa la strada davanti al palazzo di Giustizia, provata dopo circa sei ore di testimonianza-fiume sfilata via a partire dalle 15.15, quando la nuora di Pierina Paganelli ha risposto alla convocazione lampo del pm Daniele Paci dicendosi "prontissima" a tutto, seppure "non mi sarei mai aspettata nulla di tutto questo", si è limitata a dire la Bianchi prima di entrare e senza più aggiungere nulla all’uscita dalla procura. Da lì dove Manuela è stata sentita alla presenza del proprio avvocato Nunzia Barzan poiché indagata per favoreggiamento dal 4 marzo 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manuela in procura. Convocazione lampo e sei ore sotto torchio prima del Riesame Approfondimenti su Manuela Bianchi Caso Pierina, convocazione lampo per la nuora Manuela Manuela viene chiamata in fretta e furia nel cuore della giornata, proprio mentre si svolgeva un’udienza importante in Corte d’Assise a Rimini. Omicidio Pierina, Loris Bianchi sotto torchio. Il vicino: “Il mio abbraccio con Manuela per qualche secondo, più lungo quello con Louis” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Manuela Bianchi Argomenti discussi: Caso Pierina, convocazione lampo per la nuora Manuela: 3 ore sotto torchio; Omicidio Pierina, Manuela Bianchi convocata a sorpresa in Procura; Manuela, oltre 6 ore davanti al pubblico ministero. Le dichiarazioni dell'amica al centro delle domande; Manuela Bianchi convocata a sorpresa per l'omicidio di Pierina Paganelli, per Bruzzone posizione si aggrava. Manuela in procura. Convocazione lampo e sei ore sotto torchio prima del RiesameIeri la nuora di Pierina è stata ascoltata dal pm Paci su temi top secret. Tra le ipotesi ci sono alcune dichiarazioni rese da un’amica in Assise,. oltre a chiarimenti in merito all’udienza odierna su ... ilrestodelcarlino.it Manuela Bianchi convocata a sorpresa per l'omicidio di Pierina Paganelli, per Bruzzone posizione si aggravaLa procura di Rimini ha convocato per un interrogatorio Manuela Bianchi, secondo Roberta Bruzzone la sua posizione: potrebbe aggravarsi ... virgilio.it Pierina Paganelli, Manuela Bianchi intercettata e convocata in procura - facebook.com facebook Manuela Bianchi convocata in procura a sorpresa: ci sarebbe una nuova intercettazione. Tutti gli aggiornamenti a #DentrolaNotizia x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.