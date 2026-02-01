a houston il derby con dallas vincono ancora charlotte e minnesota

Gli Houston Rockets battono Dallas Mavericks 111-107 nel derby texano. La squadra di casa conquista la settima vittoria consecutiva in questo confronto, confermando il suo momento positivo. Cooper Flagg segna oltre 30 punti per la quinta volta in stagione, portando un contributo importante alla vittoria. In altre partite, Charlotte e Minnesota continuano a vincere, mentre il campionato NBA prosegue con i suoi sorpassi e sorprese.

Cooper Flagg va oltre i 30 punti per la quinta volta in stagione ROMA - In Nba, nel derby texano vince sempre chi gioca in casa: è la settima volta consecutiva che accade, e stavolta a beneficiarne sono gli Houston Rockets, che battono i Dallas Mavericks per 111-107 annullando un'altra ottima prestazione di Cooper Flagg. Il talento diciannovenne va oltre i 30 punti per la quinta volta in stagione, firmando una doppia doppia da 34-12, ma, dietro di lui, c'è poco altro per i Mavs. I Rockets mantengono il vantaggio fino alla fine soprattutto grazie alla tripla doppia sfiorata da Amen Thompson (21-8-9), che sopperisce alla serata non brillante al tiro di Kevin Durant (13 punti e 617 dal campo) e Alperen Sengun (14 punti e 620 dal campo). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

