Fine settimana da podio per l’Alga Atletica Arezzo | tre medaglie tra Toscana ed Emilia Romagna

Fine settimana ricco di soddisfazioni per l’Alga Atletica Arezzo, capace di conquistare tre medaglie in diverse manifestazioni disputate tra Toscana ed Emilia Romagna. La società aretina è stata impegnata su più fronti, spaziando tra gare di salto, velocità e cross, e ottenendo risultati di rilievo sia nelle categorie giovanili che in quelle assolute. La prestazione più brillante è stata firmata da Mattia Falciani (classe 2012), che ha rappresentato la provincia di Arezzo al sesto Trofeo del Litorale – Costa degli Etruschi di Venturina Terme. All’esordio in una gara ufficiale di salto triplo, il giovane atleta ha centrato subito la vittoria nella categoria Cadetti con la misura di 12. 🔗 Leggi su Lortica.it

Medaglie e record per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting Nazionale di AnconaL’Alga Atletica Arezzo ha ottenuto risultati significativi alla prima tappa del Meeting Nazionale Indoor di Ancona, con medaglie e record personali.

