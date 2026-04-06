Il terribile incendio al confine tra Toscana ed Emilia | Manca l’energia elettrica Isolato il paese di Orsigna

Un incendio si è sviluppato nella tarda serata di domenica 5 aprile al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, coinvolgendo un’ampia area. Le fiamme hanno causato l’isolamento del paese di Orsigna e interruzioni di energia elettrica. La situazione è ancora in evoluzione, e le autorità stanno monitorando i danni e le operazioni di spegnimento. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali persone coinvolte o ferite.

Pracchia (Pistoia), 6 aprile 2026 – Inizia ad assumere contorni davvero vasti l’incendio divampato nella tarda serata di ieri, domenica 5 aprile, al confine tra Toscana ed Emilia Romagna. Le fiamme si sono sprigionate dalla frazione di Alto Reno Terme, nel bolognese, e sono arrivate a minacciare la località di Biagioni fino al paese di Pracchia. LAVENO MOMBELLO 5 APRILE 2026 ELICOTTERI E CANADAIR DEI VIGILI DEL FUOCO DURANTE LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DELL INCENDIO BOSCHIVO A LAVENO MOMBELLO DURANTE LA GIORNATA DI PASQUA E TURISTI CHE OSSERVANO LE FASI ANCHE DAL MONTE SASSO DEL FERRO ALLA STAZIONE DI ARRIVO DELLA FUNIVIA FOTO ROBY BETTOLINI Due canadair in azione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il terribile incendio al confine tra Toscana ed Emilia: “Manca l’energia elettrica”. Isolato il paese di Orsigna Dove è stato girato Zvanì: nel film su Giovanni Pascoli i luoghi cari al poeta tra Toscana ed EmiliaZvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli è il film con Federico Cesari protagonista. Referendum, affluenza oltre il 58%: Toscana ed Emilia Romagna tra le prime regioni, male la SiciliaL'affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 58,51%. Legambiente, nuovo incendio al parco della Piana, è il diciottesimoNuovo incendio nel parco della Piana in provincia di Firenze: Ha distrutto il capanno del Chiurlo durante la nottata di lunedì 2 marzo. Si tratta del 18/o incendio, avvenuto dal giugno dello scorso ... ansa.it Incendio doloso al monte Serra, Rossi (Pres Toscana): Oggi pronto decreto emergenzaGià oggi sarà pronto il decreto per l’emergenza, con 200mila euro che serviranno a tamponare i costi iniziale. Speriamo di avere il prima possibile altri fondi. Queste le parole di Enrico Rossi, ... affaritaliani.it