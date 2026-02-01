La doppia tragedia di Elena Santarelli | prima la malattia del figlio poi la terribile persecuzione che le ha cambiato la vita

Elena Santarelli ha raccontato di aver vissuto momenti difficili dopo la malattia del figlio. La donna ha parlato di una lunga persecuzione che le ha cambiato la vita. Le sue parole sono dure e lasciano poco spazio alle interpretazioni. Ora la sua priorità è quella di riprendersi e tornare alla normalità.

Elena Santarelli racconta la persecuzione subita dopo la malattia del figlio: parole forti e una condanna che segna un punto fermo. Ecco com'è cambiata la vita della conduttrice televisiva! Ci sono ferite che non si rimarginano facilmente, soprattutto quando al dolore più grande se ne aggiunge un altro, ancora più crudele. Elena Santarelli ha raccontato pubblicamente uno dei capitoli più bui della sua vita: la persecuzione subita sui social dopo la grave malattia del figlio. "Ha scritto delle cose irripetibili, anche a proposito di una tragedia che riguardava mio figlio. Mi augurava di riviverla, era molto accanita nei miei confronti, nonostante io non lo mostrassi sui social" A La volta buona, Elena Santarelli ha raccontato di essere stata vittima di stalking.

