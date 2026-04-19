Terremoti d’Italia a Napoli | scopri la Stanza immersiva che simula le scosse gratis

A Napoli è aperta al pubblico una mostra intitolata “Terremoti d’Italia” che include una stanza immersiva in grado di simulare le scosse sismiche. L’esperienza è gratuita e aperta a tutti, offrendo la possibilità di vivere in prima persona le sensazioni di un terremoto attraverso una tecnologia dedicata. La mostra si propone di far conoscere meglio i fenomeni sismici che interessano l’Italia e di sensibilizzare sulla sicurezza nelle zone a rischio.

"> Mostra “Terremoti d’Italia” a Napoli: un’immersive esperienza gratuita. Dal 20 aprile al 9 maggio 2023, la Campania ospiterà la mostra itinerante “Terremoti d’Italia”, un’iniziativa gratuita promossa dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, in collaborazion e con la Regione. L’evento sarà inaugurato presso Città della Scienza, situata in via Coroglio a Napoli, alle ore 10:00. Questo percorso espositivo rappresenta un’occasione unica per approfondire la conoscenza sui fenomeni sismici e sull’importanza della prevenzione. La mostra ha come obiettivo principale quello di informare i cittadini, in particolare i giovani studenti, sui rischi legati ai terremoti e sulle strategie per affrontarli.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Terremoti d’Italia a Napoli: scopri la Stanza immersiva che simula le scosse gratis. Notizie correlate Terremoti in Italia, scosse in Friuli e Toscana: nessun danno segnalatoUna giornata segnata da diversi eventi sismici in Italia, fortunatamente senza conseguenze per persone o edifici. Leggi anche: Terremoti nel Foggiano: 18 scosse in 100 giorni, le più forti di magnitudo 3.2 Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mostra itinerante – Terremoti d’Italia. Il rischio sismico tra conoscenza, memoria ed esperienza; Terremoti d'Italia: a Città della Scienza di Napoli la mostra itinerante; Napoli, Terremoti d'Italia fa tappa in città: dal 20 aprile al 9 maggio a Città della Scienza; La mostra Terremoti d'Italia a Napoli nella Città della Scienza. La mostra Terremoti d'Italia fa tappa a NapoliTorna in Campania la mostra itinerante e gratuita Terremoti d'Italia, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, in collaborazione con la Regione Campania: un ... ansa.it La mostra Terremoti d’Italia fa tappa a Napoli, negli spazi di Città della ScienzaTerremoti d’Italia sarà visitabile gratuitamente dal 20 aprile al 9 maggio negli spazi di Città della Scienza. ORARI: la mostra è aperta alle scuole dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:30, ... napolitoday.it Questa heatmap ci mostra i terremoti avvenuti in Italia dal 1° gennaio fino a ieri (678 terremoti di magnitudo pari o superiore a 2.0). L’immagine non rappresenta una previsione e non indica dove avverrà il prossimo terremoto. Mostra semplicemente - in modo facebook