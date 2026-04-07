Terremoti nel Foggiano | 18 scosse in 100 giorni le più forti di magnitudo 3.2

Nel territorio della provincia di Foggia si sono verificati diciotto terremoti nel corso di centouno giorni, con le scosse più intense di magnitudo 3.2. La più forte si è avuta a Lucera sabato 4 aprile. Nelle ultime ventiquattro ore sono state registrate due ulteriori scosse, entrambe rilevate dagli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.

In provincia di Foggia la terra continua a tremare. Difatti, dopo il terremoto di magnitudo 3.2 con epicentro a Lucera di sabato 4 aprile, nelle ultime 24 ore si sono verificate altre due scosse, entrambe registrate dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L'ultima delle due - a una profondità di 12 km - è di questa mattina martedì 7 aprile, alle 7.42, con epicentro a quattro km da Torremaggiore, coordinate geografiche (lat, lon) 41.6602, 15.2637. Un'altra scossa di magnitudo 2 della scala Richter, era stata segnalata ad appena 2 chilometri da Vico del Gargano, alle 9 di lunedì 6 aprile, con coordinate geografiche (lat, lon) 41. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Terremoti, tre scosse all’alba scuotono il Messinese: la più intensa di magnitudo 2.8Una serie di scosse di terremoto ha interessato la zona di Mistretta all'alba di oggi a un minuto di distanza uno dall'altro. Leggi anche: Terremoto: due forti scosse nel ravennate Magnitudo 4,3 alle 9,29. Poi 4,1 Argomenti più discussi: Terremoto, sciame sismico in Toscana: 15 scosse, la più forte di magnitudo 3 con epicentro vicino a Pisa; Terremoto PUGLIA, scossa di magnitudo 3.2 a Foggia: tutti gli aggiornamenti. Terremoto scuote Lucera nel Foggiano, scossa di magnitudo 3.2 percepita in diversi comuni limitrofiTerremoto di magnitudo 3.2 a Lucera, scossa avvertita nel Foggiano Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 22:45 del 4 aprile ... assodigitale.it Terremoto nel Foggiano, scossa di magnitudo 3.2 a Lucera: avvertita anche nei comuni viciniUna scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata intorno alle 22:45 del 4 aprile nel Foggiano, con epicentro a Lucera, a nord del capoluogo dauno. Secondo i ... leggo.it Campi Flegrei - Comunicato fine sciame sismico Il presente Comunicato viene emesso per segnalare la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore (UTC) 02:32 (04:32 LT) del 07/04/2026 e costituito in via preliminare da 16 terremoti con magnitudo Md - facebook.com facebook