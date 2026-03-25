Terremoti in Italia scosse in Friuli e Toscana | nessun danno segnalato

Nella giornata odierna, diverse scosse di terremoto si sono verificate in alcune regioni italiane, tra cui il Friuli Venezia Giulia e la Toscana. Le autorità locali hanno comunicato che, finora, non sono stati registrati danni a persone o strutture. Le verifiche sui territori sono in corso per accertare eventuali conseguenze e monitorare la situazione.

Una giornata segnata da diversi eventi sismici in Italia, fortunatamente senza conseguenze per persone o edifici. Scossa in Friuli. Alle 12.31 di mercoledì 25 marzo 2026 una lieve scossa di terremoto è stata registrata a sud di Arzene, in provincia di Pordenone. Il sisma, di magnitudo 2.3, è stato rilevato dal Centro ricerche sismologiche dell’ Ogs a una profondità di circa 4 chilometri. Il movimento è stato avvertito in diverse zone del Friuli centrale, ma non si segnalano danni né feriti. La percezione è stata favorita dalla bassa profondità dell’ipocentro. Scosse in Toscana. In mattinata, alle 8.13, una scossa più intensa di magnitudo 4.0 è stata registrata dall’ Ingv in provincia di Massa Carrara, con epicentro a circa 3 chilometri da Fosdinovo e a una profondità di 11 chilometri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoti in Italia, scosse in Friuli e Toscana: nessun danno segnalato Articoli correlati Leggi anche: Terremoti: Protezione civile Sicilia, 'nessun danno registrato' Paura in Calabria, maxi-terremoto in mare: "Nessun danno segnalato"Paura in Calabria per una scossa fortissima, che fortunatamente ha avuto il suo epicentro lontano dalla costa. TERREMOTO IN ITALIA: 31 SCOSSE REGISTRATE IN POCHE ORE. PAURA PER LO SCIAME SISMICO IN CORSO Tutti gli aggiornamenti su Terremoti in Italia scosse in Friuli e... Temi più discussi: Terremoto a Macerata, sciame sismico in corso a Sant'Angelo in Pontano: quindici scosse in poche ore; Terremoto in Friuli a Moggio Udinese vicino Udine di magnitudo 3,9, sisma avvertito in diverse aree; Terremoto oggi, dieci mini scosse nel giro di dodici ore; Terremoto SICILIA, scossa di magnitudo 3.2 a Mistretta, tutti i dettagli. Terremoto oggi Massa M 4.0 | Ingv ultime notizie, scossa a Fosdinovo, paura fra la popolazione localeTerremoto oggi Massa M 4.0: l'Ingv ha registrato un evento sismico con epicentro in quel di Fosdinovo: cosa è emerso ... ilsussidiario.net Terremoto in Toscana, sisma di magnitudo 4.0 scuote la Lunigiana. Scuole chiuseUn terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato dall'Ingv a 3 km a nord est di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara, alle 8.13 di questa mattina. Il sisma è stato localizzato a una profondità d ... italiaoggi.it Terremoto di magnitudo stimata 4.1. L'avete sentito Aggiornamento 2 da INGV: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 4 ore 08:13 IT del 25-03-2026 a 3 km NE Fosdinovo (MS) Prof= 10.9 Km #INGV_45417702 http://terremoti.ingv.it/event/45417702 Aggiorn - facebook.com facebook Fuori dalle emergenze. Clima, alluvioni, siccità, terremoti, dalle catastrofi alla prevenzione ift.tt/LXqI6mv #evento #takethedate x.com