Terre rare l’Italia in corsa per lo stoccaggio europeo

L’Italia si muove per trovare uno spazio di stoccaggio europeo di terre rare. Il governo ha deciso di accelerare sulla questione, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dalla Cina, ancora leader nel settore dei minerali critici. Si cerca ora di individuare aree e soluzioni per immagazzinare e lavorare queste risorse strategiche, fondamentali per l’industria e la tecnologia del futuro.

L’Italia è ufficialmente in manovra sulle terre rare. Obiettivo, non è certo un mistero, ridurre presto e bene la dipendenza dalla Cina, che almeno per quanto riguarda i minerali critici, dà ancora le carte. Nelle ore in cui Antonio Tajani, ministro degli Esteri, è a Washington per il Critical minerals summit, annoverando la Penisola tra gli attori del grande riassetto globale delle materie strategiche, ecco che da Roma arriva un altro segnale verso una non più irraggiungibile indipendenza. Un segnale arrivato direttamente dal governo di Giorgia Meloni, per bocca del ministro per le Imprese, Adolfo Urso. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il ministro Urso ha annunciato che l’Italia sta investendo sui depositi strategici per le materie prime e le terre rare.

