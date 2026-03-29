terni volley academy savigliano segui in diretta il secondo match dei play out

Nel secondo incontro dei Play Out salvezza, la Terni Volley Academy affronta il Savigliano al Pala Terni. La partita rappresenta un’ulteriore occasione per la squadra di cercare la vittoria e mantenere la serie. La sfida si svolge in diretta, con gli spettatori che seguono l’evento sul campo e in rete. La gara si inserisce nel percorso di recupero degli ospiti, in cerca di punti utili per evitare la retrocessione.

Al PalaTerni l’incontro valevole per gara due. Rossoverdi sconfitti al debutto Operazione riscatto per la Conad Pala Terni Volley Academy. I rossoverdi ospitano il Savigliano nella seconda gara dei Play Out salvezza. Il primo match è stato appannaggio dei piemontesi (3-0) che hanno dunque sbloccato la contesa alla meglio delle tre gare su cinque partite. La compagine di coach Camardese cerca il successo davanti ai propri tifosi. Al PalaTerni le due squadre scenderanno in campo inizio alle 18. La redazione di ternitoday.it seguirà la partita attraverso una diretta testuale. Terni Volley Academy: “Il momento che vale una stagione. Lasciamo da... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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