Terni ginnastica artistica protagonista con la terza tappa del Campionato di Serie A | Manifestazione di grande livello importante occasione per la città

A Terni, l’Auditorium dell’IIS Casagrande Cesi ha ospitato la presentazione della terza tappa del Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica, che si svolgerà al PalaTerni venerdì 17 e sabato 18 aprile. La competizione coinvolge le categorie Serie A1, A2 e B ed è considerata un evento di rilievo per la città. La manifestazione si inserisce nel calendario sportivo nazionale, attirando atleti e pubblico da diverse regioni.

All’Auditorium dell’IIS Casagrande Cesi di Terni è stata presentata la terza tappa del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Artistica, in programma al PalaTerni venerdì 17 e sabato 18 aprile. L’evento rientra nei Top Events 2026, il circuito che comprende nove appuntamenti.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Ginnastica artistica, Serie A-B a Terni il 17 e 18 aprile: la terza prova lancia la Final Eight di BergamoAll’Umbria Forum il rush finale della Regular Season: in Serie A1 guida Vercelli con Melnikova, nella maschile la Pro Carate con Abbadini. Ginnastica artistica femminile, Montevarchi ancora sede delle finali del campionato di serie CPer il secondo anno consecutivo, la Società Aurora di Montevarchi organizza le finali del campionato di Serie C di ginnastica artistica femminile per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La fine della Regular Season 2026 a Terni: ecco le informazioni sulla terza tappa di Serie A e B di Ginnastica Artistica; World Sporting Academy, a Terni la sfida decisiva di Serie A2: attesa per l’ultima prova stagionale; San Benedetto, la World Sporting Academy in grande forma per l'ultima prova di Terni; A Boccaporco la festa del tesseramento Ansmes. Brugnami e Fioravanti presentano i campionati italiani di ginnastica artisticaAll'Umbria Forum di Terni il terzo appuntamento con i Top Events 2026 per il Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B di ginnastica artistica. La tappa che si tiene oggi e domani al Pala Terni è stata pr ... sporterni.it Ginnastica artistica, si infiamma la Serie A: Vercelli favorita, attese le big azzurre per la chiusura di regular seasonSabato 18 aprile andrà in scena la terza tappa della Serie A1 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre riservato alla Polvere di ... oasport.it Tennis, due squadre del Ct Palermo al via nel campionato di serie B2. facebook