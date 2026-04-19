Terni notte di controlli sulla movida | più di cinquanta multe per infrazioni al Codice della Strada

Sabato 18 aprile, a Terni, le forze dell’ordine hanno svolto un servizio di controllo straordinario durante la sera, concentrandosi sulle zone frequentate dalla movida. Durante l’intervento, sono state elevate più di cinquanta sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada. Il servizio è stato disposto dal questore e mirava a presidiare il territorio e a prevenire comportamenti illeciti nelle aree di maggiore afflusso.

Nel corso della serata di sabato 18 aprile, le forze dell’ordine hanno effettuato a Terni un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal questore Abenante, con l’obiettivo di presidiare le aree della movida e prevenire fenomeni di illegalità diffusa.L’operazione ha visto il.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, controlli ‘Movida sicura’: cinque sanzioni in centro storico e due violazioni al Codice della strada IL BILANCIOUn servizio straordinario di controllo del territorio, coordinato dalla Questura, è stato portato a termine anche nella serata di sabato 31 gennaio. Multe per infrazioni al codice della strada: a Sondrio incassati 740 mila euroA Sondrio nel 2025 sono stati incassati poco più di 742 mila euro come proventi di multe e sanzioni per infrazioni al codice della strada: il dato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Controlli a tappeto tra Terni e Narni, accertamenti su più di 100 persone. Emessi un foglio di via e due espulsioni; Controlli a raffica nella notte in tangenziale: alcol e droga, 'bruciate' 33 patenti - BresciaToday; Controlli stradali, maxi bilancio: dalle patenti saltano 693 punti. A un automobilista 5 mila euro di sanzioni; Controlli stradali a Torino Barriera di Milano, scoperti e sequestrati veicoli truccati o irregolari. Terni, 44 violazioni del Codice della Strada nella notte della vigilia di Pasqua. Identificate 70 personeControlli per la movida sicura tra via Cavour, largo Ottaviani, piazza dell’Olmo, la Passeggiata e piazza Duomo ... corrieredellumbria.it Terni, centro blindato per i controlli delle forze dell'ordine sulla movida. Multe a raffica e un daspo urbanoParticolare attenzione è stata rivolta al rispetto delle norme del codice della strada con l’accertamento di 51 violazioni amministrative ... corrieredellumbria.it “Le sanzioni al Codice della Strada - spiega l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio - riguardano per più dell’80% auto che vengono da fuori e quindi sono fatte soprattutto a tutela dei fiorentini dai comportamenti scorretti di chi da fuori ogni giorno entra in città - facebook.com facebook