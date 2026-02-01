Terni controlli ‘Movida sicura’ | cinque sanzioni in centro storico e due violazioni al Codice della strada IL BILANCIO

Durante il fine settimana, le forze dell’ordine di Terni hanno intensificato i controlli nel centro storico per garantire la sicurezza durante la movida. In totale, sono state elevate cinque sanzioni per comportamenti irregolari e sono state contestate due violazioni al Codice della strada. Il servizio, coordinato dalla Questura, si è svolto con l’obiettivo di prevenire incidenti e mantenere l’ordine pubblico.

Un servizio straordinario di controllo del territorio, coordinato dalla Questura, è stato portato a termine anche nella serata di sabato 31 gennaio. Operazione ‘Movida sicura’ che coinvolge un nutrito dispiegamento di forze dell’ordine tra polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. I servizi hanno interessato le zone maggiormente frequentate del centro, ed alcuni luoghi strategici come la Passeggiata, piazza Valnerina, l’area della stazione e lungo le principali arterie di accesso. Sono stati eseguiti posti di controllo e servizi di vigilanza mirata, nonché controlli amministrativi negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che non hanno evidenziato irregolarità.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, a Terni sono stati effettuati controlli straordinari nel centro città nel quadro dell’ordinanza “Movida sicura”.

