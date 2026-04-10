Multe per infrazioni al codice della strada | a Sondrio incassati 740 mila euro

Nel 2025, a Sondrio sono stati raccolti circa 742 mila euro tramite multe e sanzioni legate a infrazioni del codice della strada. La cifra deriva da un'analisi condotta da Facile, che ha esaminato i proventi derivanti dai controlli e dalle sanzioni amministrative nel territorio comunale. Questi dati rappresentano un riepilogo economico delle entrate derivanti dalle violazioni del codice stradale nella zona.

A Sondrio nel 2025 sono stati incassati poco più di 742 mila euro come proventi di multe e sanzioni per infrazioni al codice della strada: il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope.In regioneQuello valtellinese è il Comune capoluogo di provincia tra quelli lombardi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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