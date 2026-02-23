Qualiano in lutto per la scomparsa di Luciano Capasso

Luciano Capasso è morto a causa di un incidente stradale che ha sconvolto la comunità di Qualiano. La notizia si è diffusa rapidamente tra i residenti, molti dei quali ricordano con affetto la sua presenza e il suo impegno locale. La famiglia di Capasso riceve ora sostegno da amici e vicini, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle circostanze della tragedia. La città si prepara a rendere omaggio alla sua memoria.

Il sindaco De Leonardis esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia: "È il momento del silenzio e del dolore". Il dolore di una comunità. Qualiano si stringe attorno alla famiglia Capasso dopo la tragica morte di Luciano Capasso, una notizia che ha scosso profondamente l'intera città. Il sindaco Raffaele De Leonardis, a nome dell'amministrazione comunale, ha espresso il proprio cordoglio attraverso un post pubblicato sui social, dopo aver atteso — come lui stesso ha scritto — il momento più opportuno per scegliere le parole giuste. Il messaggio del sindaco. Nel suo intervento, De Leonardis ricorda di essere stato colpito prima come uomo e poi come sindaco da una tragedia così improvvisa e devastante.