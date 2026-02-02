Chi è Paky Tiani il segretario bolognese dei Giovani Democratici che entra nella segreteria nazionale

A 29 anni, Paky Tiani entra nella segreteria nazionale dei Giovani Democratici. È stato nominato responsabile organizzazione e tesseramento, portando avanti il suo lavoro nel partito. Ora si prepara a dare un contributo più grande, con una posizione di rilievo a livello nazionale.

Dal quartiere Santo Stefano alla guida dell’organizzazione nazionale dei GD: il percorso politico e personale del 29enne bolognese d’adozione A 29 anni, Paky Tiani è stato nominato nella Segreteria nazionale dei Giovani Democratici, dove assumerà il ruolo di responsabile organizzazione e tesseramento nazionale. Una nomina che rappresenta il riconoscimento di un percorso politico costruito passo dopo passo, partendo dal territorio e dall’impegno locale. “Accolgo questo incarico con orgoglio, ma soprattutto con un forte senso di responsabilità. L’organizzazione non è solo una questione tecnica, è una scelta politica”, ha dichiarato Tiani commentando la sua nuova funzione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Giovani Democratici

I Giovani Democratici hanno scelto Paky Tiani come nuovo responsabile dell’organizzazione e del tesseramento.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giovani Democratici

Argomenti discussi: IL BENEVENTO RIBALTA LA PARTITA CON L’ATALANTA U23 VINCENDO PER 4-3. GIALLOROSSI DA SOLI AL COMANDO DELLA CLASSIFICA; Quinto appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia: UNO NESSUNO CENTOMILA; Trump contro i Grammy: Inguardabili, io mai stato su isola Epstein.

Pd: Giovani Democratici, Paky Tiani nuovo Responsabile Organizzazione e TesseramentoRoma, 2 feb. (Adnkronos) - Accolgo questo incarico con orgoglio, ma soprattutto con un forte senso di responsabilità. L’organizzazione non è solo una questione tecnica, è una scelta politica. Senza o ... lanuovasardegna.it

GIOVANI DEMOCRATICI, PAKY TIANI ENTRA NELLA SEGRETERIA NAZIONALE: SARÀ RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E TESSERAMENTO Dalla Puglia a Bologna, fino alla Segreteria nazionale dei Giovani Democratici. Paky Tiani, 29 anni, è stato no - facebook.com facebook