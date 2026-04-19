Ternana la meritata gioia dopo la settimana più difficile | ora nel futuro Play Off e ancora aule di Tribunale

Dopo una settimana complicata, la Ternana può sorridere grazie al gol di Simone Leonardi all’ultimo secondo della partita contro il Bra. La rete ha portato un risultato positivo per la squadra, che ora guarda ai playoff. Nel frattempo, proseguono i procedimenti legali in corso, con le aule di tribunale ancora coinvolte nelle vicende che riguardano il club. La tensione tra emozione e attesa rimane alta nel mondo rossoverde.

Il gol di Simone Leonardi al novantesimo minuto di Bra-Ternana ha portato a un’esultanza liberatoria allo stadio e in tutto il mondo rossoverde. Emozionanti le immagini di Capuano e compagni che festeggiano sotto lo spicchio di supporter rossoverdi, non tanto per i tre punti (sicuramente.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Ternana: La presidente Claudia Rizzo fa chiarezza sul futuro del club rossoverde

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