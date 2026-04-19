Bimbo morto annegato alle terme si indaga per omicidio colposo Analisi sul bocchettone

Una giornata di svago alle terme si è conclusa in tragedia a Suio Terme, frazione di Castelforte, in provincia di Latina, dopo che un bambino è annegato. Le autorità hanno aperto un’indagine per omicidio colposo e stanno analizzando il bocchettone della piscina coinvolta. La procura ha disposto l’autopsia e sono in corso controlli sugli impianti della struttura. La famiglia del bambino è stata informata sui primi accertamenti.

Una giornata di vacanza trasformata in tragedia a Suio Terme, frazione di Castelforte, in provincia di Latina. Un bambino di 7 anni, residente a Roma, è morto annegato nel pomeriggio di sabato 18 aprile mentre si trovava in una piscina di un complesso termale. La procura di Cassino ha aperto un.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Bimbo annegato alle terme, si indaga per omicidio colposo. Analisi sul bocchettoneUna giornata di vacanza trasformata in tragedia a Suio Terme, frazione di Castelforte, in provincia di Latina. Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. «Forse incastrato nel bocchettone»?. Aveva 7 anniUn bambino di sette anni è morto a Suio Terme, nel comune di Castelforte, mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. Forse incastrato nel bocchettone?. Aveva 7 anni; Suio Terme, bambino di 7 anni muore annegato in piscina: Risucchiato dal bocchettone; Un bambino di sette anni è morto affogato in piscina risucchiato da un bocchettone; Bambino di 7 anni muore annegato in un centro termale in provincia di Latina, l'ipotesi del bocchettone. Bimbo di 7 anni morto annegato nella piscina delle terme: l'ipotesi drammaticaSi indaga per chiarire cosa abbia provocato il decesso del bambino, avvenuto nel comune di Castelforte all'interno di uno stabilimento termale ... notizie.it Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. «Forse incastrato nel bocchettone» . Aveva 7 anniUn bambino di sette anni è morto a Suio Terme, nel comune di Castelforte, mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale. La famiglia della vittima è romana. corriereadriatico.it Tragedia a Suio Terme: un bimbo di sette anni è morto in piscina. Si indaga sul bocchettone che avrebbe impedito la risalita facebook Bimbo di due anni morto dopo un intervento di routine, la rabbia del papà: «Era entrato in ospedale saltellando e ridendo» x.com