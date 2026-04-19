Le tensioni tra alcuni ex componenti degli One Direction sono tornate alla ribalta dopo che un episodio di conflitto sul set ha portato alla cancellazione di un documentario prodotto da Netflix. Un pugno sferrato durante le riprese ha causato l’interruzione delle registrazioni e la conseguente cancellazione del progetto. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata riguardo alle cause dell’incidente o alle reazioni dei protagonisti coinvolti.

Le tensioni tra alcuni ex membri degli One Direction tornano al centro dell’attenzione, riportando alla luce un conflitto che sembrava ormai appartenere al passato. Secondo diverse ricostruzioni riportate dalla stampa britannica, Zayn Malik e Louis Tomlinson sarebbero stati protagonisti di un acceso scontro durante le riprese di una docuserie Netflix mai completata, segno che le fratture interne al gruppo non si sono mai del tutto ricomposte. L’episodio si sarebbe verificato durante un progetto televisivo pensato come un viaggio on the road negli Stati Uniti, in cui i due artisti avrebbero dovuto raccontare la propria esperienza dopo il successo mondiale con gli One Direction, affrontando anche temi personali e delicati, tra cui la morte di Liam Payne, scomparso nel 2024 dopo una caduta da un hotel a Buenos Aires.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tensione tra ex One Direction: un pugno sul set porta il documentario Netflix alla sua cancellazione

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