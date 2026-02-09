BTS | Ritorno globale su Netflix tra concerto-evento ARIRANG e documentario esclusivo sul dietro le quinte

I BTS tornano a sorprendere i fan con un grande progetto globale. Il 21 marzo uscirà su Netflix il film-concerto “BTS the comeback live | ARIRANG”, seguito dal documentario “BTS: The Return” il 27 marzo. Entrambi disponibili su più piattaforme, tra cui Glass e Now Smart Stick, il ritorno della band si presenta come un mix di musica dal vivo e dietro le quinte, che promette di coinvolgere i fan di tutto il mondo.

Il ritorno dei BTS si concretizza in un progetto narrativo globale che intreccia performance dal vivo e racconto dietro le quinte, culminando con l’uscita del film-concerto “BTS the comeback live ARIRANG” il 21 marzo 2026 e del documentario “BTS: The Return” il 27 marzo 2026, entrambi disponibili su Netflix, Glass, Q e tramite l’app su Now Smart Stick. Il nuovo album, “ARIRANG”, segna il primo lavoro collettivo della band dopo la pausa iniziata nel 2022, dovuta agli impegni militari dei membri. L’attesa per il comeback dei BTS è palpabile. Non si tratta di una semplice pubblicazione di nuovo materiale, ma di un’immersione completa nell’universo del gruppo sudcoreano, un’esperienza pensata per i fan di tutto il mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

