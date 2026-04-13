La 4^ giornata di Campionato di tennis della serie C già un verdetto | ai play off le girls della Canottieri

Dopo quattro turni, le squadre di tennis della serie C della provincia padovana hanno già definito alcune classifiche. Sei formazioni partecipano alla competizione, con alcune che si sono distinte raggiungendo posizioni di rilievo. I risultati della quarta giornata hanno determinato l’accesso ai play-off di alcune squadre femminili, confermando le loro prestazioni sul campo. La stagione prosegue con partite ancora da disputare e classifiche in evoluzione.