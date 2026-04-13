La 4^ giornata di Campionato di tennis della serie C già un verdetto | ai play off le girls della Canottieri
Dopo quattro turni, le squadre di tennis della serie C della provincia padovana hanno già definito alcune classifiche. Sei formazioni partecipano alla competizione, con alcune che si sono distinte raggiungendo posizioni di rilievo. I risultati della quarta giornata hanno determinato l’accesso ai play-off di alcune squadre femminili, confermando le loro prestazioni sul campo. La stagione prosegue con partite ancora da disputare e classifiche in evoluzione.
Gli esiti della 4^ giornata del campionato di tennis della serie C che vede impegnate ben 6 squadre padovane. Risultati in via di omologazione da parte della Commissione gare della Fitp. Nel maschile al Tc Padova nel girone 1 basta un solo punto per agguantare i play off, giocando la gara in casa.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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