A Martignacco arriveranno nei prossimi giorni i trofei più prestigiosi del tennis internazionale, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. Questi due trofei, simboli delle competizioni maschili e femminili, saranno presenti in una tappa del tour regionale che si svolgerà in tre eventi. La visita rappresenta un’occasione speciale per gli appassionati di tennis della zona.

I trofei più iconici del tennis mondiale, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, approderanno a Martignacco nei prossimi giorni, segnando una tappa fondamentale di un tour regionale limitato a soli tre appuntamenti. L’esposizione dei simboli dei successi azzurri avverrà presso il Tennis Club tra martedì 21 aprile, nel pomeriggio, e mercoledì 22 aprile, per l’intera giornata, offrendo ai visitatori la possibilità di accedere liberamente alla mostra. Il percorso che porta i premi internazionali in Friuli-Venezia Giulia ha avuto il suo momento di lancio ufficiale presso l’Eurosporting di Cordenons. Dopo aver toccato le realtà pordenonesi e il Centro culturale Aldo Moro, la spedizione sportiva si sposterà verso Gorizia prima di raggiungere la destinazione di Martignacco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis, Martignacco ospita i trofei della Davis e della Billie Jean King

Notizie correlate

Arrivano in città i trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King CupL’esposizione sarà ospitata presso il Tennis Club Foggia, punto di riferimento per lo sport cittadino, nelle giornate del 31 marzo, a partire dalle...

Coppa Davis e Billie Jean King Cup: in mostra al Circolo Tennis i trofei dei trionfi azzurriFa tappa al Circolo tennis di Brindisi il Trophy Tour 2026 della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) per celebrare i titoli mondiali...

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Trophy Tour 2026 in Friuli-Venezia Giulia: a Cordenons arrivano Coppa Davis e Billie Jean King Cup.

Il Tennis Giotto ospita Davis Cup e Billie Jean King CupArezzo, 18 febbraio 2025 – I due più iconici trofei del tennis mondiale in mostra al Tennis Giotto. La Davis Cup e la Billie Jean King Cup faranno tappa domenica 23 febbraio e lunedì 24 febbraio al ... lanazione.it

Coppa Davis e Billie Jean King Cup a Cordenons: i trofei azzurri in mostra all’EurosportingAll’Eurosporting arrivano i due trofei più prestigiosi del tennis: esposizioni fino al 18 aprile, finali il 19. nordest24.it