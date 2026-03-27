In città, si svolgerà il Trophy Tour 2026 organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che vedrà la presenza dei trofei della Billie Jean King Cup e della Davis Cup. L’evento prevede l’esposizione dei due trofei, considerati tra i più importanti nel mondo del tennis internazionale, e si svolgerà in alcune location della città. La tappa rappresenta un’occasione per gli appassionati di avvicinarsi a questi prestigiosi premi.

L’esposizione sarà ospitata presso il Tennis Club Foggia, punto di riferimento per lo sport cittadino, nelle giornate del 31 marzo, a partire dalle ore 13:00 1° aprile, fino alle ore 11:00 L’esposizione sarà ospitata presso il Tennis Club Foggia, punto di riferimento per lo sport cittadino, nelle giornate del 31 marzo, a partire dalle ore 13:00 1° aprile, fino alle ore 11:00. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Arrivano in città i trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup

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