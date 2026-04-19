Il tennista ha sollevato una discussione riguardo alle differenze di premi tra le competizioni di un tempo e quelle attuali. La questione riguarda in particolare la disparità di compensi tra i tornei storici e le manifestazioni più recenti, con un focus sulle differenze economiche evidenti. La dichiarazione ha suscitato attenzione nel mondo dello sport, portando all’attenzione di pubblico e addetti ai lavori il tema delle ricompense in ambito tennistico.

John Isner ha acceso un acceso dibattito nel mondo del tennis mettendo in luce una sproporzione economica tra il passato e il presente dei grandi tornei. Durante l’ultima puntata del podcast Nothing Major Show, il big server statunitense ha confrontato i propri compensi ottenuti nel 2018 con quelli percepiti da Jannik Sinner nell’edizione 2026 del torneo di Miami, definendo assurda la gestione attuale dei premi per i vincitori nei Masters 1000. Il paradosso dei premi: quando vincere costa meno. La discussione è scaturita dalle riflessioni di Uncle Sam riguardo alle proiezioni economiche di Carlos Alcaraz. Il giovane talento ha già accumulato circa 65 milioni di dollari, superando la soglia raggiunta da Andy Murray e posizionandosi al quarto posto nella classifica storica dei guadagni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis, il paradosso dei premi: Isner svela l’assurdo di Miami

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