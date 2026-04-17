È assurdo | John Isner sul premio vinto da Jannik Sinner a Miami 2026 rispetto al suo del 2018

L'ex tennista John Isner ha commentato con durezza il premio vinto da Jannik Sinner nel torneo di Miami del 2026, definendo la cifra

L'ex numero 8 al mondo John Isner definisce "assurdo" e "ridicolo" il fatto che nel 2026 i montepremi di alcuni tornei ATP siano inferiori a quelli del 2018, portando a esempio la differenza tra la cifra vinta da lui a Miami quell'anno e quella portata a casa da Jannik Sinner vincendo l'edizione di quest'anno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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