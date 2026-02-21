tennis candolfo e hanau altri successi del gruppo salvi

Il Gruppo tennis Salvi conquista due vittorie in tornei locali, con Francesco Candolfo e Geremia Hanau, che si aggiudicano i rispettivi incontri a Conselve e Padova. Candolfo si impone in un match combattuto, mentre Hanau vince senza perdere set, dimostrando la crescita dei giocatori. Entrambi hanno dimostrato grande determinazione e abilità sul campo. Questi risultati rafforzano la presenza del gruppo nel panorama regionale. La stagione prosegue con altri appuntamenti in programma.

Il Gruppo tennis Salvi ottiene altri due successi in tornei individuali con Francesco Candolfo e Geremia Hanau, rispettivamente presso Conselve e Padova. Francesco, giovane 2014 al secondo anno da under 12, è riuscito a vincere il suo primo torneo assoluto giocando nelle due giornate di gara un tennis molto propositivo e con il giusto atteggiamento. Nel suo percorso ha sconfitto in semifinale Matteo Moccia del Tennis club Siro di Bologna per 6363, per approdare in finale contro il coetaneo Giacomo Bragagnolo del Tennis Lotario Monti di Padova. Candolfo, allenato dai tecnici Ferdinando De Luca, Davide Ghidoni ed anche dalla istruttrice Giulia Martinelli, ha alzato il suo livello di tennis riuscendo a vincere contro la testa di serie numero uno del tabellone 613674 al tiebreak finale del terzo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Tennis. Gruppo Salvi primo in tre tornei. Bravi Hanau, Ranieri e VeronesiIl Gruppo Tennis Salvi prosegue il suo percorso di successi, conquistando tre nuovi titoli a livello regionale e nazionale.

Tennis. Ranieri e Gavagna protagoniste. Gruppo Salvi coglie due successiMaria Vittoria Ranieri e Sara Gavagna hanno portato a casa due vittorie importanti per il gruppo tennis Salvi, che ha conquistato i successi a Cremona e Massalombarda grazie alle loro prestazioni decisive.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.