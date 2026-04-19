Tennis Ct Palermo | trionfo delle under 18 e sfida dura per i maschi

Il Tennis Club di Palermo ha aperto la stagione della serie B2 con due incontri, uno vinto e uno perso, per le sue squadre. Le under 18 hanno ottenuto una vittoria, mentre i maschi hanno affrontato una sfida più difficile e sono usciti sconfitti. Da ottobre, il club sarà impegnato anche nei tornei di serie A1, segnando un passo importante nel calendario delle competizioni.

Il Ct Palermo ha inaugurato la stagione della serie B2 con un bilancio di una vittoria e una sconfitta per le sue due formazioni, segnando l’inizio di un percorso che vedrà il club impegnato anche nei tornei di serie A1 a partire dal mese di ottobre. Mentre il team femminile ha trionfato tra le mura domestiche, la compagine maschile ha dovuto fare i conti con la difficoltà di un impegno in trasferta contro un avversario di alto livello. L’ascesa delle under 18 e la forza del talento locale. Il successo del gruppo femminile si è manifestato con un punteggio di 3-1 ottenuto in casa contro i Tennis Comunali Vicenza Rangers. La guida tecnica del team è affidata ai maestri Alessandro Chimirri e Silvio Marasca, che hanno le proprie atlete palermitane, tutte nate in Sicilia, dominare il campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennis Ct Palermo: trionfo delle under 18 e sfida dura per i maschi Notizie correlate Leggi anche: Tennis, due squadre del Ct Palermo al via nel campionato di serie B2 Tennis, oltre 300 giovani atleti in campo al Ct Palermo per lo Junior Next Gen ItaliaUna vera e propria festa del tennis giovanile, quella andata in scena al Ct Palermo dal 1° al 12 aprile. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Palermo capitale della boxe giovanile: 5 ori regionali, il sogno di Giulio Calabrese e il trionfo della scuola Tranchina; Serie D, Castrum Favara: la partita perfetta 3-0 all’Athletic. Salvezza più vicina; Extra Calcio: Tennis, straordinario Sinner contro Alcaraz a Monte Carlo: torna numero 1 al mondo. Tennis, due squadre del Ct Palermo al via nel campionato di serie B2Domenica 19 aprile dalle ore 9 la formazione femminile riceve Comunali Vicenza, mentre i ragazzi si recheranno a Reggio Calabria ... today.it Tennis, oltre 300 giovani atleti in campo al Ct Palermo per lo Junior Next Gen ItaliaIl torneo di categoria under 10-12-14 è entrato nelle fasi salienti proprio in concomitanza con l’inizio delle celebrazioni per il Centenario del sodalizio palermitano ... palermotoday.it Flavio Cobolli scherza così con Ben Shelton dopo la finale di Monaco di Baviera #SkySport #SkyTennis #Cobolli #Shelton #BMWOpen facebook Monaco di Baviera resta un torneo tabù per l’Italia nell’era moderna del tennis. Un azzurro non vince su questa terra dal 1951. x.com