Tennis Cobolli | Settimana incredibile amo questo torneo

Un tennista ha descritto la sua settimana come incredibile, sottolineando il piacere di averla condivisa con altri appassionati. Durante un’intervista, ha menzionato anche l’evento calcistico della Champions League, ricordando un’impresa di una squadra di calcio di alto livello. Non sono stati forniti dettagli sulla sua performance o sui risultati specifici del torneo di tennis.

Roma, 19 apr. (askanews) – “È stata una settimana incredibile. L’abbiamo trascorsa insieme anche vedendo l’impresa del Bayern Monaco in Champions League (ride, ndr). Shelton, congratulazioni a te e a tutto il tuo team: sei un grande amico”. Così Flavio Cobolli dopo la finale persa a Monaco contro Ben Shelton. “Ti auguro il meglio per questa stagione e spero di incontrarti di nuovo – continua – Ho amato molto questo torneo e sicuramente ci tornerò. Grazie al pubblico, mi piace giocare qui con voi. Grazie di tutto anche al mio team. Ieri ho chiamato la mia ragazza, che è qui, ma avendo perso forse era meglio se fosse rimasta a casa (ride, ndr)”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

LIVE COBOLLI - COMESANA PRIMO TURNO MONTECARLO

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