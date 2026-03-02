L' ennesima incredibile settimana del tennis italiano

Questa settimana il tennis italiano ha regalato ancora molte emozioni, con numerosi eventi e risultati che hanno attirato l’attenzione. Si sono disputati tornei importanti e sono emersi nuovi protagonisti, mentre altri atleti hanno confermato la loro crescita. L’attività nelle diverse competizioni ha coinvolto giocatori di tutte le età e livelli, portando ancora una volta il tennis a essere protagonista sulle scene nazionali.

Molte volte si racconta questa incredibile, assurda, era del tennis italiano attraverso il contrasto con il grigio passato recente. Lo spareggio con lo Zimbabwe perso in Coppa Davis, i momenti in cui Volandri vince l'ATP di Palermo ed era un grandissimo risultato, qualche terzo turno Slam. Come se non riuscissimo a credere che ora l'aristocrazia del tennis mondiale siamo noi. I tre tornei vinti in questa settimana, in tre categorie diverse, non sono mai successi nella storia del tennis italiano, un leitmotiv che sentiamo ormai da quanti anni? La cosa più stupefacente di questo dato, in questo senso, non è solo che è vero, ma anche che è arrivato attraverso modi e storie molto diverse. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

