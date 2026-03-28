Il Tennis Chieti si prepara a disputare la sua prima partita nel campionato nazionale di Serie B1 maschile, che si terrà il 19 aprile in casa contro l’Asd Modena. La squadra affronta questa competizione dopo sessant’anni di attività, segnando un traguardo significativo nella sua storia. L’incontro rappresenta l’esordio ufficiale nel torneo di livello nazionale per il club teatino.

L'appuntamento il 19 aprile in casa contro l’Asd Modena. Presentata la squadra La squadra è stata presentata al Circolo di Piana Vincolato dove a fare gli onori di casa è stato il presidente dell’Asd Tennis Chieti, Ennio Marianetti, che ha condiviso orgoglio e visione per il futuro del club. “Mi guardo intorno - esordisce Marianetti - e mi sembra quasi di sognare. Vedere Gianluca qui con noi, Riccardo, Andrea, Paolo che per me è un pezzo di cuore, e poi i ragazzi più giovani che rappresentano il futuro del nostro circolo, è qualcosa che mi riempie di gioia. Questo risultato non nasce per caso: è il frutto di tanti rapporti umani, di persone che ogni giorno ci stanno vicino e rendono possibile tutto questo”. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Il Tennis Chieti pronto all’esordio assoluto nel campionato nazionale di Serie B1

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