La Lasersoft Riccione conquista una vittoria importante contro l’Anderlini Modena nel campionato di serie B1. La squadra di casa parte in svantaggio nel primo set, perso 19-25, ma risponde con forza e determinazione, vincendo i tre successivi parziali 25-20, 25-20 e 25-18. Con questo risultato, Riccione inizia bene il girone di ritorno e mette pressione sulle avversarie.

Vittoria di cruciale importanza per la Lasersoft Riccione, che comincia il girone di ritorno con un bel 3-1 sull’ Anderlini Modena: 19-25, 25-20, 25-20, 25-18. Sono tre punti pesanti nella corsa salvezza e arrivano al termine di una partita in cui la squadra è cresciuta col passare dei minuti. Nel primo set hanno la meglio le giovani e talentuose emiliane, ma nel secondo e nel terzo la Lasersoft riesce a fare gara di testa nei momenti decisivi chiudendo con merito grazie ai punti di Tallevi e Spadoni. Nel quarto parziale la fuga arriva solo dopo un lungo ping-pong, con botta e risposta continui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley serie B1. Riccione vince contro Modena

La squadra femminile di volley serie B1 di Riccione cerca di mantenere il momento positivo dopo la convincente vittoria contro Bologna.

1^ GIORNATA SERIE B1 FEMMINILE: FOS CVR - PASSIONE VALDARNO VOLLEY

