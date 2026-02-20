Pamela Anderson è nel film più scandaloso della Berlinale | Conosco quel mix di vergogna e sensi di colpa che le madri si portano dentro e interpretarne una che abbandona la famiglia è stato doloroso

Pamela Anderson ha attirato l’attenzione alla Berlinale presentando il suo nuovo film, Rosebrush Pruning, ispirato a un celebre film di Marco Bellocchio. L’attrice ha spiegato di aver provato emozioni forti nel interpretare una madre che abbandona la famiglia, un ruolo che ha trovato difficile da interpretare. La presenza di Anderson al festival ha suscitato molte discussioni tra il pubblico e i critici, rendendo il film uno dei più discussi di questa edizione.

Anderson, 58 anni, è arrivata al festival per accompagnare il film in concorso Rosebrush Pruning. L’attrice sta attraversando una nuova fase della sua vita e della sua carriera. Proprio qualche anno fa, quando aveva deciso di ritirarsi definitivamente, il debutto a Broadway nel musical Chicaco, nel ruolo di Roxie, e il film The Last Showgirl di Gia Coppola avevano avviato per lei una nuova traiettoria. E durante la promozione del nuovo capitolo della saga Una pallottola spuntata, - la commedia di maggior successo della scorsa estate – si era vociferato anche della nascita di una nuova relazione con il collega Liam Neeson, mai del tutto confermata ma neppure smentita dalla Anderson.🔗 Leggi su Vanityfair.it

