Il Telimar torna alla vittoria prova di carattere contro la Roma Vis Nova

Il Telimar torna alla vittoria dopo un mese e mezzo di pausa. La squadra di Addaura disputa una partita intensa e combattuta contro la Roma Vis Nova, finita 15-14. Il risultato premia la determinazione dei padroni di casa, che riescono a conquistare i due punti solo negli ultimi minuti. La partita è stata equilibrata dall’inizio, con continui capovolgimenti di fronte. Alla fine, il Telimar dimostra di avere carattere e voglia di riprendersi, anche se il punteggio non rispecchia del tutto l’andamento della gara.

È un TeliMar che dà prova di grande carattere al ritorno in vasca dopo un mese e mezzo di pausa. Nella prima giornata del girone di ritorno di A1 maschile di pallanuoto, il club dell’Addaura s’impone per 15-14 sulla Roma Vis Nova, ma il risultato non tiene conto del reale andamento del match.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Telimar RomaVisNova Telimar, riparte il campionato: a Terrasini il Vis Nova per la prima del girone di ritorno Dopo la lunga pausa invernale e il cambio in panchina, il Telimar torna in acqua a Terrasini per affrontare il Vis Nova nella prima partita del girone di ritorno di A1 maschile. Calcio Amichevoli. Pari Vis Nova-Cormano. Gheller prova il Lazzate Nel fine settimana, le squadre locali hanno disputato diverse amichevoli in preparazione ai campionati regionali, che inizieranno domenica prossima. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Telimar RomaVisNova Argomenti discussi: Telimar, riparte il campionato: a Terrasini il Vis Nova per la prima del girone di ritorno; Riparte la serie A1 di pallanuoto, il Telimar volta pagina: Quartuccio punta alla salvezza; Vis Nova, Inizia da Palermo il girone di ritorno. Telimar, riparte il campionato: a Terrasini il Vis Nova per la prima del girone di ritornoDopo la lunga pausa invernale e il cambio alla guida tecnica, il club dell'Addaura torna in vasca ... palermotoday.it JUNIORES B Girone B, 1ª giornata di andata RN Roma Vis Nova "B" - CC Lazio WP Domenica 25 Gennaio 2026 ore 12,45 P. Roghi - Monterotondo . . . cclaziowaterpolo.it [email protected] #junioresb #stagione2526 #se - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.