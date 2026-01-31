Il Telimar torna alla vittoria prova di carattere contro la Roma Vis Nova
Il Telimar torna alla vittoria dopo un mese e mezzo di pausa. La squadra di Addaura disputa una partita intensa e combattuta contro la Roma Vis Nova, finita 15-14. Il risultato premia la determinazione dei padroni di casa, che riescono a conquistare i due punti solo negli ultimi minuti. La partita è stata equilibrata dall’inizio, con continui capovolgimenti di fronte. Alla fine, il Telimar dimostra di avere carattere e voglia di riprendersi, anche se il punteggio non rispecchia del tutto l’andamento della gara.
È un TeliMar che dà prova di grande carattere al ritorno in vasca dopo un mese e mezzo di pausa. Nella prima giornata del girone di ritorno di A1 maschile di pallanuoto, il club dell’Addaura s’impone per 15-14 sulla Roma Vis Nova, ma il risultato non tiene conto del reale andamento del match.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Telimar, riparte il campionato: a Terrasini il Vis Nova per la prima del girone di ritorno
Dopo la lunga pausa invernale e il cambio in panchina, il Telimar torna in acqua a Terrasini per affrontare il Vis Nova nella prima partita del girone di ritorno di A1 maschile.
Calcio Amichevoli. Pari Vis Nova-Cormano. Gheller prova il Lazzate
Nel fine settimana, le squadre locali hanno disputato diverse amichevoli in preparazione ai campionati regionali, che inizieranno domenica prossima.
