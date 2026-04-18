Imprese boom del tech made in Italy | supera i 15 miliardi di euro

Il settore delle soluzioni tecnologiche italiane ha registrato ricavi complessivi di 15,2 miliardi di euro, con una media di 9,2 milioni di euro per ogni soluzione. La soluzione più redditizia ha generato 2,7 miliardi di euro, mentre ogni lavoratore impiegato nel settore ha prodotto in media 215 mila euro. Questi dati indicano un incremento significativo rispetto agli anni precedenti e un ruolo sempre più rilevante nel panorama economico nazionale.

Il settore delle soluzioni tech made in Italy sta vivendo un vero e proprio boom: ammontano a 15,2 miliardi di euro i ricavi complessivi con una media di 9,2 milioni per ogni singola soluzione (la più ‘ricca’ genera 2,7 miliardi) e 215mila euro generati da ogni singolo lavoratore impiegato. In totale l’impatto sul Prodotto Interno Lordo Nazionale ammonta allo 0,78%. Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla terza edizione dell’Italian Tech Landscape, giunto alla sua 3a edizione, il principale studio sul settore tecnologico italiano, che dal 2024 mappa, classifica e valorizza l’eccellenza software italiana con l’obiettivo dichiarato di renderla visibile e competitiva a livello globale, presentato a Milano in occasione dell’evento ‘The Year of Solidified Transformation’.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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