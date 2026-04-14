Nel 2025 il settore dell’arredamento italiano ha raggiunto un fatturato di circa 26,7 miliardi di euro, mantenendo la sua posizione di leadership nel mercato europeo. Nel frattempo, la Turchia ha registrato un aumento significativo delle esportazioni di mobili, contribuendo a un incremento complessivo nel settore. Questi dati mostrano una crescita costante e un interesse crescente verso il design e la produzione italiani e turchi nel settore dell’arredamento.

Il comparto dell’arredamento italiano ha blindato la sua posizione di guida nel mercato europeo nel corso del 2025, registrando un fatturato complessivo di 26,7 miliardi di euro. Nonostante le turbolenze geopolitiche e le fluttuazioni dei tassi di cambio, il settore ha mostrato una resilienza inaspettata, crescendo dello 0,5% e superando i principali concorrenti continentali, tra cui la Germania. L’analisi dettagliata condotta da Stefania Trenti e Ilaria Sangalli del Research Department di Intesa Sanpaolo evidenzia come questa performance sia stata trainata principalmente dalle vendite all’estero, che hanno compensato un calo delle esportazioni pari all’1,2%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arredamento Made in Italy: record da 26 miliardi e il boom in Turchia

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