Teatro Verdi Terni meritava un’opera d’arte riceverà l’ennesimo compromesso al ribasso Non si può avallare il funerale della cultura
Lunedì 20 aprile si terrà un Consiglio Comunale Aperto sul Teatro Verdi, più di un anno dopo la richiesta dei cittadini di marzo 2025 di discutere un atto di indirizzo di iniziativa popolare, come previsto dallo statuto del Comune. La convocazione arriva dopo un lungo periodo di attesa e rappresenta, secondo alcuni, una risposta tardiva alle esigenze culturali della città. La discussione si concentrerà sull’intervento di riqualificazione dell’edificio e sulle risorse destinate ai lavori.
“La convocazione del Consiglio Comunale Aperto sul Teatro Verdi per lunedì 20 aprile, a oltre un anno di distanza dalla richiesta dei cittadini del marzo 2025, di discutere un atto di indirizzo di iniziativa popolare (come previsto dallo statuto del Comune di Terni), è la conferma definitiva del.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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