Il rock si fa arte sulla tastiera | concerto al teatro Verdi con Rockin' Piano

Questa sera al teatro Verdi di Brindisi un concerto speciale.

BRINDISI - La storia del rock non è solo quella delle chitarre elettriche. Mercoledì 11 febbraio alle 20.30, il foyer del Nuovo teatro Verdi di Brindisi ospiterà "Rockin' Piano", un concerto che esplora il ruolo fondamentale delle tastiere nell'evoluzione della musica rock. L'evento, che inaugura.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Mercoledì 11 febbraio | ore 20.30 Foyer Nuovo Teatro Verdi | #Brindisi Biglietto unico 10 euro Mercoledì 11 febbraio alle ore 20.30, nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di #Brindisi, “Rockin’ Piano. Viaggio nel rock a tastiera” apre la rassegna “Verdi in Rock - facebook.com facebook