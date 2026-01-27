Massimo Popolizio al Teatro Storchi Ritorno a casa in scena per quattro giorni e l' incontro del pubblico con la compagnia
Questa breve comunicazione presenta la nuova produzione teatrale di Massimo Popolizio al Teatro Storchi di Modena, con lo spettacolo
Dopo Prima del temporale, che ha inaugurato la stagione di ERT a Modena, una seconda regia di Massimo Popolizio al Teatro Storchi: dal 29 gennaio al 1 febbraio (giovedì e venerdì ore 20.30, sabato 19.00 e domenica 16.00) “Ritorno a Casa”, il capolavoro del 1964 del drammaturgo inglese Harold.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Approfondimenti su Massimo Popolizio
Massimo Popolizio in scena al Marrucino con «Ritorno a casa» di Harold Pinter
Al teatro Marrucino, sabato 17 e domenica 18 gennaio, si tiene il secondo appuntamento della stagione di prosa con Massimo Popolizio in scena nello spettacolo «Ritorno a casa» di Harold Pinter.
’Ritorno a casa’, Popolizio in scena. Uno spietato Pinter al Teatro Civico
Al Teatro Civico, torna in scena “Ritorno a casa” di Harold Pinter, un'opera che, sin dal suo debutto nel 1965 a Londra, ha suscitato reazioni contrastanti.
Ultime notizie su Massimo Popolizio
Argomenti discussi: Massimo Popolizio al Teatro Civico della Spezia con Ritorno a casa; Al Teatro Civico va in scena Ritorno a Casa con Massimo Popolizio; Al Manzoni in scena Ritorno a casa con Massimo Popolizio; Ritorno a casa di Harold Pinter in scena al Teatro Chiesa.
Chieti: annullato lo spettacolo di Popolizio al teatro MarrucinoIl Teatro Marrucino di Chieti comunica annullamento spettacolo di Massimo Popolizio previsto domani e dopodomani, 17 e 18 gennaio ... rete8.it
’Ritorno a casa’, Popolizio in scena. Uno spietato Pinter al Teatro CivicoQuando ‘Ritorno a casa’ debutta a Londra nel 1965, il pubblico resta spiazzato: non c’è redenzione, non c’è morale, non c’è un vero ritorno. C’è solo una famiglia che si divora dall’interno. Sessant’a ... lanazione.it
Martedì 27 e mercoledì 28 gennaio al Teatro Civico della Spezia andrà in scena lo spettacolo di Harold Pinter “Ritorno a casa” diretto da Massimo Popolizio. Biglietti acquistabili al botteghino del teatro oppure online su https://www.vivaticket.com/it/ticket/rito - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.