Tarzo il comune leghista che vuole dedicare una piazza alla memoria di oltre 32mila vittime di errori giudiziari Scoppia la polemica

A Tarzo, comune della provincia di Treviso, è stato annunciato l’intitolazione di una piazza alle «Vittime di errori giudiziari». La decisione è stata comunicata dall’amministrazione locale, che ha deciso di dedicare uno spazio pubblico a questa categoria di persone. La proposta ha suscitato reazioni diverse tra cittadini e rappresentanti delle forze politiche, portando a un acceso dibattito pubblico.

Il comune di Tarzo, in provincia di Treviso, ha annunciato che intitolerà una nuova piazza alle «Vittime di errori giudiziari». Lo spazio, si legge nell’apposita delibera comunale, sarà dedicato «alla memoria di oltre 32mila vittime di errori giudiziari in Italia» dal 1991 ad oggi. Il documento è stato approvato dalla giunta comunale all’unanimità, guidata dal sindaco e deputato leghista Gianangelo Bof, ma la denominazione dovrà comunque essere sottoposta al vaglio della Prefettura, trattandosi di un caso atipico rispetto alle regole della toponomastica. Una volta ottenuto il via libera, sarà applicata nello spazio una tabella con la scritta «Corte Vittime di errori giudiziari».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Il Comune brianzolo che ha escluso l'Anpi dalle celebrazioni del 25 aprile: scoppia la polemica Referendum, Davigo a Travaglio: “Errori giudiziari? Vi spiego perché non c’entrano nulla. Il governo vuole solo colpire i magistrati”“Gli errori giudiziari dei giudici? Con questa riforma non c’entrano niente, e vi spiego il perché. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Piazza Vittime della giustizia, il fronte del no: Via quella targa; Vittime degli errori giudiziari, il Comune leghista intitola loro una piazzetta interna del municipio. Bof: ?Ricordiamo 32mila persone; Concorsone per infermieri arrivano in 3600 per 800 posti; Ubriaco si distende in mezzo alla strada e rischia di essere travolto. Tarzo, il Comune leghista sulle Colline del Prosecco che vuole dedicare una piazza «alla memoria di oltre 32mila vittime di errori giudiziari in Italia». Scoppia la polemicaTreviso, l'iniziativa del leghista Gianangelo Bof: si chiamerà «Corte Vittime di errori giudiziari». I Comitati per il No al referendum: propaganda elettorale, il prefetto lo fermi. FdI: «Idea insolit ... corrieredelveneto.corriere.it Vittime degli errori giudiziari, il Comune leghista intitola loro una piazzetta interna del municipio. Bof: «Ricordiamo 32mila persone»TARZO (TREVISO) - La piazzetta interna del municipio, una piccola corte che dà accesso alla biblioteca, dedicata alle Vittime di errori giudiziari. Non a un ... ilgazzettino.it Rive di Tarzo Experience: escursione con degustazione facebook Tarzo, polemica sul Comune leghista che vuole dedicare una piazza alle vittime di errori giudiziari x.com