Referendum Davigo a Travaglio | Errori giudiziari? Vi spiego perché non c’entrano nulla Il governo vuole solo colpire i magistrati

In un'intervista, un ex magistrato ha affermato che gli errori giudiziari non sono collegati alla recente riforma proposta dal governo. Ha spiegato che l’obiettivo del ministro della Giustizia è esclusivamente quello di colpire i magistrati, negando che ci siano conseguenze dirette della modifica normativa sui processi giudiziari. La discussione si è concentrata sulla relazione tra riforma e responsabilità dei giudici.

“Gli errori giudiziari dei giudici? Con questa riforma non c’entrano niente, e vi spiego il perché. Nordio vuole soltanto colpire i magistrati”. Lo ha detto l’ex magistrato Piercamillo Davigo, intervistato dal direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel primo degli appuntamenti intitolati “La settimana del no” al Caffè letterario di via Ostiense. “La verità è che questo governo vuole che le sentenze dei giudici siano in linea con quelle della politica di maggioranza” ha continuato Davigo, facendo esplicito riferimento alla questione dei migranti portati nel Centro per i rimpatri in Albani. Il video che vi proponiamo è solo una piccola parte della diretta ( qui l’integrale ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Davigo a Travaglio: “Errori giudiziari? Vi spiego perché non c’entrano nulla. Il governo vuole solo colpire i magistrati” Articoli correlati Leggi anche: Referendum, Schlein: il Governo vuole assoggettare i Magistrati Leggi anche: Referendum, Landini: “Meloni vuole comandare, non governare, ecco perché vuole togliere di mezzo i magistrati” Referendum, Travaglio sul Nove: Se vince il no Governo non cadrà, ma Meloni sarà indebolita Contenuti e approfondimenti su Referendum Davigo a Travaglio Errori... Temi più discussi: Segui la diretta di Travaglio e Davigo sulle ragioni del No al referendum; La settimana del NO col Fatto Quotidiano: scopri tutti i nostri incontri con Travaglio e tanti ospiti; Maurizio Landini: In Italia la Costituzione la si deve applicare, non c'è nulla da cambiare; Referendum giustizia 2026, la clamorosa disfatta in tv del pm Woodcock. Referendum giustizia, Travaglio: Dette un cumulo di balle per convincere la gente a votare SìTravaglio denuncia il cumulo di balle nella campagna per il Sì al referendum: clientelismo, favori e messaggi allarmistici agli elettori. la7.it Referendum sulla Giustizia, Travaglio ha paura di perdere: Ma comunque io non mi sputerò allo specchioIl direttore del Fatto Quotidiano ha annunciato le ultime iniziative che metterà in campo contro la riforma Nordio ... tag24.it Referendum, studentessa fuorisede protesta al Ministero In vista del referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, a Roma una studentessa fuorisede ha iniziato un sit-in e manifestato davanti al Ministero della Giustizia per chiedere - facebook.com facebook Referendum, Pd: “Scandaloso monologo di Meloni a Rete4, Agcom sanzioni”. Scontro sulla par condicio x.com